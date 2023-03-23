Экс-мэр Майкопа Гетманов получил условный срок за вымогательство и хранение боеприпасов

Майкопский городской суд приговорил бывшего главу администрации Майкопа Андрея Гетманова к пяти годам условно. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Экс-чиновника признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, в целях получения имущества в крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба).

Как следует из приговора, подсудимый в мае 2018 года в своем кабинете потребовал от местного предпринимателя обменяться земельными участками. Они имели неравнозначную площадь, от такой невыгодной сделки бизнесмен отказался. Однако под давлением бывшего мэра обмен земельными участками произошел.

Помимо этого, по версии следствия, в июле 2017 года Гетманов обманным путем решил заполучить три земельных участка на территории Кужорского сельского поселения. Подсудимый убедил знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды, взамен пообещал передать равноценный участок. Однако уполномоченные органы отказали в регистрации перехода прав на данную собственность.

Кроме того, у экс-главы в доме оперативники нашли боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Суд также назначил осужденному испытательный срок 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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