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Коммерсантъ FM
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Мишустин: частные инвестиции в Крым составили около 300 млрд руб. в 2022 году

Участники свободной экономической зоны в республике Крым и Севастополе инвестировали в регион около 300 млрд руб. Премьер Михаил Мишустин рассказал об этом, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал в ноябре 2022 года сообщал, что инвесторы вложили в экономику региона больше 115 млрд руб. при заявленном объеме инвестиций в 348 млрд руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам свобод­ной экономической зоны, приходится более трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем — порядка 300 млрд руб.»,— сказал господин Мишустин. Трансляция выступления велась на сайте Госдумы.

Премьер также рассказал, что в рамках программы социально-экономического развития региона было отремонтировано около 300 км дорог в 2022 году. В детсадах создано больше 1,5 тыс. дополнительных мест.

Господин Аксенов сообщал, что за последние восемь лет инвесторы вложили в экономику Крыма более 115 млрд руб. По его словам, 1248 резидентов свободной экономической зоны реализуют 1317 инвестпроектов с минимальным заявленным объемом инвестиций около 160 млрд руб. В 2021 году президент России Владимир Путин пообещал привлечь в экономику Крыма за четыре года 1 трлн руб. частных инвестиций.

В 2022 году Крым самостоятельно заработал 66 млрд руб., федеральные дотации региону составят более 189 млрд руб., сообщал глава республики Сергей Аксенов.

О начале работы в Крыму крупнейшего российского банка — в материале «Ъ» «Сберегательный Крым».

Леонид Уварчев

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