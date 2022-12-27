Доходы Крыма покрывают лишь четверть расходов республики

В 2022 году Крым самостоятельно заработал 66 млрд руб., федеральные дотации региону составят более 189 млрд руб., сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«По предварительным данным, в текущем году в бюджет Республики Крым поступит свыше 66 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Это более чем на 12% превышает уровень прошлого года»,— написал глава региона в своем Telegram.

Он также сообщил, что в рамках соглашения с правительством Москвы Крым получит 16,8 млрд руб. на важные проекты в сфере благоустройства, закупку коммунальной техники, пассажирского транспорта и медицинского оборудования.

Прогноз исполнения расходной части бюджета по итогам года составляет более 262 млрд руб.

Более 77% расходов бюджета, отметил губернатор, направлено на развитие дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирование ЖКХ и на социальную поддержку граждан.

Господин Аксенов также напомнил, что на территории республики реализуется 254 инвестиционных проекта общим объемом инвестиций 388,4 млрд руб. (более 123 млрд руб. уже вложено), в рамках реализации которых создано 7,2 тыс. рабочих мест.

Ранее глава Крыма назвал летний сезон-2022 сорванным из-за отмены авиасообщения. По данным главы региона, турпоток на полуостров по сравнению с рекордным 2021 годом (около 9,5 млн туристов) упал на 40%.

Александр Дремлюгин, Симферополь