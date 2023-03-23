Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директором по продукту Premier назначен выходец из МТС и Альфа-банка Артем Гришан

Артем Гришан назначен директором по продукту онлайн-кинотеатра Premier (принадлежит «Газпром-медиа холдингу»). До этого он работал в МТС и Альфа-банке. Артем Гришан сменит в должности Сергея Стамболцяна, который в феврале стал гендиректором видеосервиса.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Premier, господин Гришан ранее возглавлял развитие «цифрового фундамента экосистемы МТС». До этого занимал руководящие должности в Альфа-банке, Carprice и Торгово-промышленной палате РФ (какие именно должности он занимал, не уточняется). Господин Гришан считает, что Premier «обладает потенциалом кратного роста и всеми возможностями для формирования цифрового лидерства».

Онлайн-кинотеатр Premier был запущен в августе 2018 года. По итогам 2022 года количество платящих подписчиков платформы выросло на 45%, до 3,6 млн, а выручка увеличилась на 22% к 2021 году (абсолютные цифры по выручке не уточняются).

О расширении производства контента онлайн-кинотеатрами — в материале «Ъ» «Растет число самозаснятых».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...