Директором по продукту Premier назначен выходец из МТС и Альфа-банка Артем Гришан

Артем Гришан назначен директором по продукту онлайн-кинотеатра Premier (принадлежит «Газпром-медиа холдингу»). До этого он работал в МТС и Альфа-банке. Артем Гришан сменит в должности Сергея Стамболцяна, который в феврале стал гендиректором видеосервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Premier, господин Гришан ранее возглавлял развитие «цифрового фундамента экосистемы МТС». До этого занимал руководящие должности в Альфа-банке, Carprice и Торгово-промышленной палате РФ (какие именно должности он занимал, не уточняется). Господин Гришан считает, что Premier «обладает потенциалом кратного роста и всеми возможностями для формирования цифрового лидерства».

Онлайн-кинотеатр Premier был запущен в августе 2018 года. По итогам 2022 года количество платящих подписчиков платформы выросло на 45%, до 3,6 млн, а выручка увеличилась на 22% к 2021 году (абсолютные цифры по выручке не уточняются).

О расширении производства контента онлайн-кинотеатрами — в материале «Ъ» «Растет число самозаснятых».

Леонид Уварчев