Главные новости к утру 23 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить Владимиром Путиным в ближайшие пару дней по телефону. Они обсудят зерновую сделку.

Число военных кафедр в медвузах может увеличиться в четыре раза. Подробнее об этом.

Россия не видит смысла вступать с США в переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пока Вашингтон кардинально не изменит свой курс по отношению к Москве. Об этом в среду, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Две отставки губернаторов, состоявшиеся на прошлой неделе, скорее всего, не будут последними в преддверии региональных выборов-2023. В числе возможных отставников, помимо красноярского руководителя Александра Усса и главы Хакасии Валентина Коновалова, собеседники «Ъ» называют и орловского губернатора Андрея Клычкова. Подробнее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он назвал боевые действия на Украине «войной на истощение».

В январе и феврале 2023 года Россия увеличила поставки платины в Китай в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 1,67 т, в денежном выражении — в 265 раз (с $0,2 млн до $53 млн). Это следует из данных китайской таможни.

Чехия исчерпала силы для помощи Украине, заявил чешский президент Петр Павел. Он сообщил, что Чехия могла бы предоставить Украине боеприпасы и системы ПВО, однако для их производства не хватает рабочей силы.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Папуа — Новой Гвинее, землетрясение магнитудой 5,9 — в Таджикистане.

Подробнее о предстоящих событиях 23 марта — в анонсах «Ъ».