Главные анонсы 23 марта

Госдума соберется на пленарное заседание. На заседании выступит председатель правительства России Михаила Мишустина с отчетом о работе за 2022 год.

Центральный районный суд Кемерово проведет заседание по делу в отношении бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору в городе Григория Терентьева, обвиняемых в растрате и халатности в рамках расследования пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Советский районный суд Томска приступит к рассмотрению по существу дела в отношении бывшего заместителя губернатора области Юрия Гурдина, обвиняемого в растрате почти 80 млн руб.

Городской суд Минска планирует огласить решение по уголовному делу журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко.

В Грузии пройдет визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Запланированы встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили.

Во Франции профсоюзы проведут массовую акцию протеста против пенсионной реформы.

Канаду посетит с визитом президент США Джо Байден.

Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания.

Исполнительный директор китайской социальной сети TikTok Чжоу Шоуцзы выступит перед комитетом палаты представителей США.

В Москве пройдет пресс-конференция космонавта Анны Кикиной после ее возвращения на Землю. Российский член экипажа МКС-68 и специалист Crew-5 космического транспортного корабля Crew Dragon, космонавт Роскосмоса Анна Кикина поделится своими впечатлениями от полета и расскажет о послеполетной реабилитации.