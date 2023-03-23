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Коммерсантъ FM
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Россия нарастила поставки платины в Китай в 279 раз

В январе и феврале 2023 года Россия увеличила поставки платины в Китай в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 1,67 т, в денежном выражении — в 265 раз (с $0,2 млн до $53 млн). Это следует из данных китайской таможни, на которые обратил внимание РБК.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из данных таможни следует, что поставки российского палладия на китайский рынок выросли в 8,5 раз — до 2,72 т, в денежном выражении – в 5,6 раз (с $27 млн до $152 млн). Поставки родия, металла платиновой группы, увеличились в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), в денежном выражении — в шесть раз (с $13 млн до $76 млн).

Однако в прошлом году поставки российской платины в Китай снизились — на 33%, до 8,99 т (в деньгах — почти вдвое, до $280,1 млн), палладия и родия — выросли на 43%, до 9,03 т (в деньгах +23,6% — до $583,8 млн) и 67%, до 0,52 т (+13% — до $238,5 млн) соответственно. Федеральная таможенная служба России не публикует данные по экспорту и импорту после из-за санкций, введенных после начала боевых действий на Украине.

Крупнейший российский производитель металлов из платиновой группы – «Норильский Никель». Совладелец и президент компании Владимир Потанин говорил в марте 2022 года РБК, что компания разрабатывает план переориентации на азиатские рынки.

Анастасия Ларина

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