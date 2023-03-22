Рябков прокомментировал перспективы обмена Артема Усса с США словами «возможно все»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что задержанного в Италии Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, внесут в списки обменов заключенными между Россией и США. Вчера, 21 марта, суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США.

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Замминистра утверждает, что сами американцы не проявляли интереса к возвращению «некоторых своих граждан», а Россия «всегда боролась и будет бороться за каждого гражданина РФ». «Я не знаю, какая судьба у господина Усса будет. Я надеюсь, что он, так или иначе, вернется домой. но по большому счету сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов нет оснований»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС). На уточняющий вопрос о вероятности обмена сына красноярского губернатора, господин Рябков ответил: «Возможно все».

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти считают его виновным в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Он свою вину отрицает. 27 октября Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, на следующий день его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. В январе он в ходе судебного заседания в Милане попросил об экстрадиции в Россию.

Подробнее о его деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Лаура Кеффер