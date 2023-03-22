Юань включается в торговлю

Россия может перейти на юани в расчетах со всеми государствами. С таким предложением выступил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайская валюта может использоваться не только в торговле между двумя странами, ей также можно заменить доллары в расчетах с Латинской Америкой, Африкой и другими странами Азии. “Ъ FM” связался с предпринимателями, которые ведут бизнес с зарубежными партнерами, и узнал, как они отнеслись к такой идее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Основатель компании AST Леонид Рафаилов занимается импортом европейских алкогольных напитков. По его мнению, переход на юань вполне возможен:

«Теоретически юань — это свободно конвертируемая валюта — такая же, как дирхам Объединенных Арабских Эмиратов или индийская рупия. Есть страны, которые используют при продаже своих товаров доллары или евро, но с ними можно договориться открыть счета в рупиях, юанях, дирхамах и совершать расчеты в них. Мы уже совершаем сейчас пробные трансакции. Далее будем оплачивать счета в юанях, потом конвертировать их в евро, а наш конечный потребитель получит средства все равно в евро.

Что для моего бизнеса означает уход от евро? Это дополнительные один-два дня прохождения трансакции, возможно, 1,5-2% дополнительных издержек. Юань — это достаточно стабильная валюта, колебания курса незначительны. Думаю, больших потерь не будет».

Во внешнеторговых контрактах России юань занимает долю в 16%. А в 2021-м показатель был лишь 0,5%, сообщал ЦБ. Доллары и евро после начала боевых действий Минфин называл «токсичными фантиками» и призывал отказаться от расчетов в них из-за риска санкций. На бирже по итогам февраля 2023 года юань действительно стал самой торгуемой валютой с поставкой «завтра». Однако даже в расчетах с китайскими компаниями треть контрактов по-прежнему заключается в долларах. Гендиректор компании «Альгимед» Дмитрий Славашевич занимается поставками медицинского оборудования. По его словам, перейти на юани не всегда просто:

«Здесь все зависит от того, с кем нам приходится работать. Если с китайскими контрагентами, то расчеты в юанях вообще прекрасная история, потому что платежи проходят быстро, а мы не сталкиваемся с какими-то дополнительными проверками, как это происходит, если трансакции идут в долларах или евро.

Возникают, скорее, тонкости в работе, если у нас поставщики находятся не в Китае, а в других странах, например, в Индии. В таких случаях юань пока еще не настолько популярный инструмент. Здесь мы сталкиваемся с дополнительными нюансами согласования со стороны поставщика, его готовности совершать сделки в китайской валюте. Если контрагент заинтересован в работе с российским рынком, то, безусловно, люди проявляют гибкость и готовы договариваться. При этом для поставок из ближнего зарубежья чаще всего применяется рубль».

Сейчас, например, за энергоресурсы Россия и Китай рассчитываются по паритету: половина суммы оплачивается в рублях, половина — в юанях. По задумке вице-премьера Александра Новака, это необходимо для того, чтобы не создавать колебаний на рынке. Если идея Владимира Путина будет реализована, юань может сильно укрепиться. С ноября по март китайская валюта уже подорожала с 8 руб. до 11 руб.

Помимо дополнительных издержек, предприниматели могут столкнуться с инфраструктурным риском, поделился с “Ъ FM” председатель совета директоров «Ротек», который занимается производством турбин, Михаил Лифшиц:

«Мы работаем с юанями, с Китаем в части, касающейся металлургической заготовки. Если и сталкиваемся с какими-то трудностями в этой деятельности, то они имеют отношение к банку, потому что инфраструктура с соответствующими корсчетами есть не у всех. Да и счета в юанях открывают далеко не все банки. При этом достаточно ограниченное количество специалистов понимают, как все это работает. Банковская инфраструктура пока еще не очень, по моей оценке, готова к полноценному включению юаня как торговой валюты».

Юани уже стали основой ликвидной части ФНБ: если евро там, по сообщениям ЦБ, около €10 млрд, то юаней — в четыре раза больше.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин