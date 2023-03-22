Главные новости к утру 22 марта

Власти Японии приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, еще $30 млн — на нелетальное снаряжение. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам визита в Киев. Он также пригласил пригласил президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в саммите G7 онлайн.

Режим воздушной тревоги был объявлен в Киеве, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях Украины. Власти Одессы сообщили о работе систем ПВО над городом. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря, есть раненые. О взрыве сообщили власти Хмельницкого.

Как стало известно «Ъ», «Газпром» приобрел долю в 50% в «Газпром шельфпроекте» — новом сервисном подрядчике в области морской геологоразведки.

Международный валютный фонд на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной о возможном кредите на сумму в $15,6 млрд. Программа рассчитана на 48 месяцев.

Председатель правления общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Ян Рачинский и председатель совета организации Олег Орлов проходят свидетелями по делу о реабилитации нацизма.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что сейчас нет смысла перезаключать действующий договор с «Газпромом», несмотря на то что у сторон возникли разногласия по некоторым вопросам.

По данным «Ъ», правительство рассматривает идею создания фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению «дронами и подобной техникой».

АКРА обновило прогноз для России на 2023–2025 годы. По оценке рейтингового агентства, вероятнее всего, Россия не выйдет на положительные годовые темпы роста экономики в 2023 году — спад составит 1–1,5% с переходом к росту на 0,8–1,8% в 2024-м и 0,4–1,6% в 2025 году. Прежний прогноз описывал те же тренды динамичнее.

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