Главные анонсы 22 марта

В Москве состоится совещание президента России Владимира Путина с правительством.

Президент Владимир Путин вручит премии молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Церемония может быть перенесена из-за изменений в графике главы государства.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дон) огласит приговор по делу в отношении бывшего руководителя управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева и предпринимателя Владимира Зубкова, обвиняемых в поджоге дома главы области Андрея Бочарова.

В Воронеже состоится заседание городской Думы. В повестке вопрос об избрании главы города.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз.

В Стамбуле состоится встреча стран-потребителей и поставщиков по газовому хабу.

В Швеции парламент проведет дебаты и примет решение по вопросу ратификации заявки о вступлении страны в НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит в прямом эфире из Елисейского дворца по вопросу пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. Выступление французского лидера запланировано в форме интервью. Начнется выступление Макрона в 15:00 мск. Обращение французского президента состоится накануне нового всеобщего дня протеста, 23 марта.

В США будет вынесен приговор украинскому хакеру Ярославу Васинскому, признанному виновным в кибервымогательствах, в том числе в составе хакерской группировки REvil.

В Польше запланирована встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды с представителями руководства страны.

В Лондоне бывший премьер-министр страны Борис Джонсон даст публичные показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавирусной инфекции.