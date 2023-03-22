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Коммерсантъ FM
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Власти Хмельницкого сообщили о взрыве

Городская администрация Хмельницкого сообщила о звуке взрыва в городе. С 2.20 мск в Хмельницкой области действует воздушная тревога.

«Было слышно звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях»,— говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Режим воздушной тревоги был объявлен в Киеве, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях Украины.

Сегодня ночью власти Одессы сообщили о работе систем ПВО над городом. Как сообщил главы офиса президента Украины Андрей Ермак, есть раненые. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря.

Анастасия Ларина

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