Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ей частях Запорожской и Луганской областей. Это следует из данных онлайн-карты по оповещению граждан Украины.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ранее сегодня начальник районной администрации Одессы Юрий Крук сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, при обстреле был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря.