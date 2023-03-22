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Коммерсантъ FM
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Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ей частях Запорожской и Луганской областей. Это следует из данных онлайн-карты по оповещению граждан Украины.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее сегодня начальник районной администрации Одессы Юрий Крук сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, при обстреле был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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