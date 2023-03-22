Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ей частях Запорожской и Луганской областей. Это следует из данных онлайн-карты по оповещению граждан Украины.

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Ранее сегодня начальник районной администрации Одессы Юрий Крук сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, при обстреле был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря.

Анастасия Ларина