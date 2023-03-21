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Коммерсантъ FM
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обновлено 23:23

Власти Одессы сообщили о взрывах в городе

Начальник одесской районной администрации Юрий Крук сообщил, что в Одессе сработали системы противовоздушной обороны. Частично поврежден жилой дом, начался пожар. Есть раненые, о погибших не сообщалось.

Фото: @AndriyYermak

Фото: @AndriyYermak

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что при обстреле был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря.

По данным Одесской районной администрации, взрывы прозвучали в 19:42 по местному времени (20:42 мск). По городу было выпущено шесть ракет — часть из них удалось сбить системам ПВО.

Издание «Страна» также сообщает о взрывах в Бериславе Херсонской области.

Анастасия Ларина

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