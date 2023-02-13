Оппозиционеры заполняют шорт-листы

Парламентские партии продолжают отбор кандидатов для участия в осенних выборах мэра Москвы. К шорт-листу КПРФ, состоящему из депутатов Госдумы Дениса Парфенова, Вадима Кумина и Юрия Афонина, добавился пока что единственный вероятный претендент от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — депутат Госдумы и лидер столичного отделения партии Дмитрий Гусев. В ЛДПР одним из потенциальных кандидатов тоже может стать глава московского отделения Дмитрий Кошлаков-Крестовский. «Новые люди» пока тему выборов в Москве не комментируют, а «Единая Россия» традиционно поддержит кандидата, которого одобрит президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Официальный старт кампании по выборам мэра Москвы, согласно избирательному законодательству, будет дан в начале июня. Тогда же начнется выдвижение кандидатов, но неформально шорт-листы претендентов в ряде партий готовят уже сейчас.

Как ранее сообщал “Ъ”, мэр Сергей Собянин официально об участии в осенних выборах пока не объявлял, но источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в столице, говорит, что такое намерение у градоначальника есть. В 2018 году он баллотировался как самовыдвиженец при поддержке «Единой России» (ЕР) и победил с результатом 70,17% голосов. Тогда господин Собянин объяснил свое решение не выдвигаться от партии тем, что считает должность мэра в большей степени хозяйственной, чем политической. Какой способ выдвижения градоначальник предпочтет в этом году, пока неизвестно.

ЕР традиционно поддерживает тех кандидатов в губернаторы, которых ранее одобрил президент Владимир Путин, и, как правило, это происходит по итогам встречи главы региона с активом. Например, 8 июня 2018 года Сергей Собянин объявил, что будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, а 25 июня столичное отделение ЕР на конференции единогласно поддержало его кандидатуру. Скорее всего, так будет и в этот раз, говорит источник “Ъ”, близкий к руководству партии.

Первой с шорт-листом претендентов, как ранее сообщал “Ъ”, определилась КПРФ: наиболее вероятными кандидатами считаются депутаты Госдумы Денис Парфенов, Вадим Кумин и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. На выборах-2018 КПРФ представлял господин Кумин, набравший 11,38% голосов. Сейчас обсуждение возможных выдвиженцев партии ведется в первичных организациях Москвы. А после того, как отобранные в первичках кандидаты пройдут этап согласования в кадровой комиссии, финальные кандидатуры вынесут на конференцию регионального отделения, где главного кандидата определят путем голосования.

Источники “Ъ”, близкие к московскому отделению СРЗП, называют наиболее вероятным кандидатом в мэры главу отделения, депутата Госдумы Дмитрия Гусева. 16 февраля столичное отделение проведет конференцию, на которой будет обсуждаться предвыборная программа кандидата в градоначальники, а окончательное решение будет принято на региональной конференции СРЗП после назначения выборов. В кампании 2018 года эсеров представлял муниципальный депутат Илья Свиридов, занявший третье место с 7,01% голосов.

По данным источников “Ъ”, близких к ЛДПР, там «кандидатов в кандидаты» может быть несколько, но одним из них с высокой долей вероятности станет лидер московских либерал-демократов Дмитрий Кошлаков-Крестовский. Сам он заявил “Ъ”, что вопрос о выдвижении кандидата будет рассмотрен «в ближайшее время», решение примет высший совет партии и в этом решении «обязательно будет принимать участие» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов пояснил “Ъ”, что выдвигать кандидата в мэры Москвы будет партийная конференция: «Сейчас этот вопрос в стадии легкого обсуждения. Есть разные кандидатуры. Кошлаков-Крестовский является нашим координатором по Москве, но никакого решения на данный момент не принято». В 2018 году от ЛДПР в выборах мэра участвовал тогдашний депутат Госдумы, а ныне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он занял четвертое место с результатом 6,72%.

Для недавно созданной партии «Новые люди» это будет первая возможность поучаствовать в выборах мэра Москвы, но пока ее представители отказываются комментировать эту тему. Два источника “Ъ” близкие к руководству «Новых людей», поясняют, что пока партийцы не завершили консультации с мэрией по этому вопросу. Рассматривается в том числе вариант выдвижения лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, но в партии хотели бы, чтобы он в преддверии президентской кампании-2024 получил приличный результат, говорит один из собеседников “Ъ”.

Из непарламентской оппозиции прямо о намерении участвовать в выборах мэра Москвы еще никто не заявлял. Не исключает такую возможность только депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, но он обеспокоен большим количеством преград и, в частности, «муниципальным фильтром». Господин Митрохин баллотировался в мэры Москвы в 2013 году и занял четвертое место с 3,51% голосов. В кампании 2018 года «Яблоко» не участвовало из-за внутреннего конфликта в партии.

Напомним, что в Москве для преодоления «муниципального фильтра» каждому кандидату в мэры нужно собрать подписи не менее 6% от всех муниципальных депутатов (110 автографов) из трех четвертей районов (всего в столице 146 районов). Самовыдвиженцам кроме этого необходимо представить еще и подписи не менее 0,5% от всех избирателей города. По состоянию на 1 января 2023 года в Москве зарегистрировано около 7,6 млн избирателей, следовательно, кандидату-самовыдвиженцу надо будет представить в горизбирком около 38 тыс. подписей.

По мнению политолога Алексея Макаркина, на выборах мэра Москвы-2023 оппозиционные партии, скорее всего, будут выдвигать статусных, но не харизматичных кандидатов: «Опыта, как в 2004 году, когда Владимир Жириновский (тогдашний лидер ЛДПР.— “Ъ”) выдвинул на президентские выборы своего охранника, не будет». Кандидаты, которых выдвинет оппозиция, не будут сильно критиковать действующего градоначальника, предполагает эксперт: «Они скорее будут действовать в ключе предложений: а что мы можем предложить Сергею Собянину, чтобы Москва стала еще лучше?» В целом же оппозиционное представительство на выборах мэра будет вполне ожидаемым и стандартным, прогнозирует политолог: КПРФ, СРЗП, ЛДПР, а «модернистскому электорату могут предложить кандидата от партии "Новые люди"». При этом для партий выборы мэра Москвы будут моделью будущей президентской кампании, добавляет господин Макаркин.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что выбор кандидатур в мэры у оппозиционных партий будет зависеть от целей, которые они преследуют: «Напомнить о себе, навести мосты с Собяниным, попробовать стать аппаратным союзником оппонентов Собянина, оттестировать прикидки на 2024 год, "пропустить ход"». И именно последний вариант пока кажется господину Виноградову более вероятным.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова