Главные новости за 20 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказывать содействие в похоронах бойцов ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской. До этого основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил о решении вопроса с захоронением бойцов в Горячем Ключе.

В меню обеда президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина включили кубанские вина.

Владелец «Меги» и IKEA — шведская Ingka Group — объявила о решении приостановить строительство парка с озером возле ТЦ «Мега Адыгея-Кубань».

Краснодарский ТРЦ «Галактика» продали на торгах за 2,2 млрд руб. Эта цена в два раза ниже той, по которой торговый центр выставляли на аукцион.

В гордуму Краснодара внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Бердникова. У него обнаружили счета в иностранных банках, а также выявили нарушения в декларировании доходов.

Кубанский миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих, главе отдела расследований *Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).

В обновление коммунальных сетей на Кубани вложат 8,8 млрд руб. В 2023 и 2024 годах в крае планируют обновить около 1 тыс. км сетей тепло и водоснабжения, а также линий водоотведения.

На строительство новой транспортной развязки под Краснодаром направят 11,5 млрд руб. Она появится в Тахтамукайском районе Адыгеи.

В Краснодар поступил первый из 60 новых троллейбусов производства ОАО «Белкоммунмаш», которые должны поставить в город в 2023 году.

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