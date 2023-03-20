В IKEA сообщили о приостановке проекта по строительству парка у ТЦ «Мега Адыгея-Кубань»

Владелец «Меги» и IKEA — шведская Ingka Group — объявила о решении приостановить строительство парка с озером возле ТЦ «Мега Адыгея-Кубань». Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Ingka Centres (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами).

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«Чтобы сфокусироваться на обеспечении хорошего покупательского опыта и функционирования торгового центра, мы приостановили проект по организации парка в "Меге Адыгея". Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по действующим договорам на существующих или дополнительно согласованных обеими сторонами условиях»,— говорится в ответе на запрос.

14 февраля 2019 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов на Российском инвестиционном форуме в Сочи провел рабочую встречу с руководством группы компаний Ingka в России. Стороны обсудили этапы реализации инвестпроекта по расширению и реконструкции торговых площадей семейного ТЦ «Мега Адыгея-Кубань». Его стоимость оценивалась в 14 млрд руб. Во время встречи председатель совета директоров ГК Ingka в России Патрик Антони подчеркнул, что расширение и реконструкция ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» — сегодня самый масштабный инвестиционный проект компании в России.

Помимо строительства новых торговых площадей предполагалось создание обширной рекреационной зоны с искусственным озером «Лагуна» на площади 3 га.

В августе 2022 года в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи рассказали, что Ingka Centres не заявила отказов или сведений об изменении планов по реконструкции территории торгового центра «Мега Адыгея-Кубань». На тот момент шла реализация второго этапа реконструкции и капитального ремонта ТЦ.

IKEA официально объявила о своем уходе из России 15 июня 2022 года. При этом торговые центры шведской компании продолжили работать.

В феврале 2023 года сообщалось, что Ingka Group решила продать всю свою недвижимость в России и начала поиски покупателей.

Наталья Решетняк

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