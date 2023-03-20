Пригожин заявил о решении вопроса с захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о решении вопроса с захоронением бойцов в Горячем Ключе. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

По словам Пригожина, сегодня представитель формирования был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, где ему было сообщено, что «никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК "Вагнер" впредь не будет».

На кладбище в станице Бакинской (Горячий Ключ) хоронят членов ЧВК, которые указали в заявлении, что в случае гибели хотят быть погребены рядом с часовней «Вагнера».

Олег Исаев

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