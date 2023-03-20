Глава Кубани поручил Белопольскому помогать в захоронении бойцов ЧВК «Вагнер»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказывать содействие в похоронах бойцов ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Как указано в сообщении, сегодня прошла встреча с представителем ЧВК, на которой было озвучено поручение губернатора – найти оптимальное решение, которое устроит всех и не будет выходить за рамки юридической плоскости.

«Краснодарский край с самого начала специальной военной операции оказывает максимальную поддержку участникам СВО и их семьям. Безусловно, это касается и сохранения памяти о погибших героях»,– отметили в оперштабе.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об урегулировании вопроса с захоронением бойцов формировании.

Олег Исаев

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