На Кубани в обновление коммунальных сетей вложат 9 млрд рублей

В обновление коммунальных сетей на Кубани вложат 8,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2023 и 2024 годах в крае планируют обновить около 1 тыс. км сетей тепло и водоснабжения, а также линий водоотведения.

«Ежегодно в районах Кубани обновляют не менее пяти процентов коммунальных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Но уровень их износа все равно еще остается довольно высоким»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

С 2016 года в регионе уже провели реконструкцию более 1,1 тыс. км теплосетей и 3,2 тыс. км водопроводных линий. Модернизацию объектов проводят за счет бюджета различных уровней и инвестиций.

Анастасия Донскова

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