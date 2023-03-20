Краснодарский ТРЦ «Галактика» продали на торгах за 2,2 млрд рублей

В ходе банкротства ЗАО «Темпл Инк» краснодарский ТРЦ «Галактика» продали по сниженной в два раза цене. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: https://vk.com/trkgalaktikakrd

Покупатель — ООО «ВАК» — выкупил помещения торгово-развлекательного центра за 2,2 млрд руб. В январе ТРЦ выставляли на продажу за 4,8 млрд руб.

О продаже ТРЦ «Галактика» впервые стало известно летом 2021 года. Тогда конкурсный управляющий Владимир Звонарев опубликовал отчет об оценке рыночной стоимости имущества должника. Здание ТРЦ площадью 94 тыс. кв. м, участок под ним и объекты инфраструктуры были оценены в 5,3 млрд руб.

Имущество несколько раз выставляли на торги, но никаких предложений о выкупе не поступало.

В феврале конкурсный управляющий сообщил, что торги по продаже имущества должника приостановлены до 1 марта 2023 года. Решение было принято на заседании комитета кредиторов. Причина приостановки торгов — изменившаяся конъюнктура рынка недвижимости.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВАК» было зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2022 года, основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимого имущества, учредитель и генеральный директор — Аркадий Григорян. Финансовая отчетность в системе отсутствует. ЗАО «Темпл Инк.» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. 100% доли в УК принадлежит кипрской компании «Раиска Консалтинг». Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2021 года выручка ЗАО составила 674,3 млн руб., чистая прибыль — 137,6 млн руб.

ЗАО «Темпл Инк» признано банкротом 11 апреля 2018 года по иску ООО «Келлер», которое приобрело у ООО «Спецстроймонтаж» право требования задолженности за монтажные работы на сумму 129 млн руб.

ТРЦ «Галактика» расположен на улице Уральской в Краснодаре. Его площадь составляет 94 тыс. кв. м с сопутствующей инфраструктурой. В ТРЦ расположено около 200 магазинов, фуд-корты и пр.

Олег Исаев

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