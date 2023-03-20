На железную дорогу навели порчу

В Саратове силовики задержали двух мужчин по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Как сообщили в Приволжском линейном управлении (ЛУ) МВД России на транспорте, операцию транспортная полиция проводила совместно с управлением ФСБ по Саратовской области. 16 марта ранее судимые саратовцы по указанию неизвестных в одном из Telegram-каналов подожгли релейные шкафы. Теперь им грозят сроки за умышленное повреждение имущества — до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ задержала в Саратове двух мужчин по обвинению в поджоге на железной дороге

Фото: УФСБ России по Саратовской области ФСБ задержала в Саратове двух мужчин по обвинению в поджоге на железной дороге

Фото: УФСБ России по Саратовской области

Два саратовца задержаны по подозрению в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) за поджог релейных шкафов на железнодорожном перегоне в областном центре. Как сообщили в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте, мужчин задержали сотрудники транспортной полиции совместно оперативниками управления ФСБ по Саратовской области.

По данным следствия, вечером 16 марта в дежурную часть Приволжского ЛУ МВД на транспорте поступило сообщение о том, что на перегоне Зоринский–Трофимовский-2 в Ленинском районе Саратова горят два релейных шкафа, предназначенные для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров.

По результатам проверки сообщения выяснилось, что имел место поджог. В результате выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки, но, как утверждают в ЛУ МВД, на движение составов происшествие не повлияло.

Вскоре в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ и полиции установили, что к преступлению могут быть причастны мужчины 55 и 42 лет.

«Следователем следственного управления Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)»,— отметили в полиции. Статья предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу.

Telegram-канал SHOT выяснил, что арестованные — 55-летний Самвел Погосян и 42-летний Алексей Кочетков. Последний был трижды судим по различным статьям, в том числе за убийство.

На оперативной видеозаписи, распространенной УФСБ по Саратовской области, один из задержанных говорит, что по рекомендации знакомого, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, он зарегистрировался в Telegram-канале «Теневые услуги». «Там я написал одному человеку, что ищу работу. Он спросил, в каком городе. Я ответил, что ищу работу в Саратове. Он написал, что есть работа порчи имущества и скинул мне фотографии, что нужно испортить. На них были шкафы около железной дороги»,— рассказал один из подозреваемых.

На записи оперативной съемки на месте происшествия, распространенной Приволжским ЛУ МВД, предположительно, тот же подозреваемый говорит, что сначала вскрыл шкафы, полил их бензином из принесенной с собой канистры, а затем поджог и снял видео горящих шкафов.

Получили ли подозреваемые за это какие-либо средства, было ли им обещано вознаграждение и в каком объеме, ни транспортная полиция, ни УФСБ не уточняют.

Поджоги объектов транспортной инфраструктуры происходят по всей стране. В феврале в Пензенской области задержали четверых молодых людей, один из которых несовершеннолетний, по подозрению в диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2022 года четверо подозреваемых в возрасте от 16 до 24 лет подожгли инфраструктурные объекты на Куйбышевской железной дороге. Ущерб оценивается в 600 тыс. руб. Следствие полагает, что в декабре 16-летний пензенец получил в социальных сетях предложение от неизвестного взорвать релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне. За это ему якобы было обещано 40 тыс. руб. Подросток, предположительно, получил от незнакомца подробные инструкции, что и как необходимо сделать. Он привлек к преступлению троих приятелей, полученные средства они планировали разделить.

В конце декабря поздно вечером молодые люди подожгли релейный шкаф светофора, а на следующий день — оборудование контактной сети. Молодые люди получили обещанное вознаграждение.

Уголовное дело изначально было возбуждено Пензенским линейным отделом МВД на транспорте по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), затем дело передали в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета, где преступление было переквалифицировано на диверсию. По ней молодым людям грозит срок от 12 до 20 лет.

В январе этого года стало известно о задержании троих восьмиклассников из Чехова Московской области, которые в Telegram получили задание совершить диверсию на железнодорожных путях на перегоне Курского направления в Подмосковье. Они повредили железнодорожные пути (способ не уточняется) и сняли свои действия на видео.

В конце февраля ФСБ задержала жителя Нижневартовска за попытку совершить диверсию на участке Свердловской железной дороги. По версии следствия, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине, он планировал совершить поджоги и «иные действия», направленные на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

Сергей Петунин, Саратов