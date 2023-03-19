Главные новости за выходные 18–19 марта

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский выступил против массовых захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской (относится к территории города). Депутат Госдумы Евгений Первышов призвал его уйти в отставку и отправиться добровольцем в зону СВО, «чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на курорте».

Основатель «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой привлечь к уголовной ответственности главу Горячего Ключа Сергея Белопольского за отказ в захоронении «вагнеровцев».

Туман спровоцировал коллапс в аэропорту Сочи. 18 марта более 20 рейсов оказались задержаны и отменены. 19 марта их число выросло до нескольких десятков. «Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Екатеринбурга и Уфы в Сочи 19 и 20 марта.

Певица МакSим сорвала концерт в Сочи, который проходил 18 марта в концертном зале «Роза Холл». После нескольких песен она ушла со сцены. Зрители утверждают, что певица выглядела пьяной, не попадала в ноты, фальшивила. Директор артистки Павел Назаров сообщил, что ей стал плохо во время выступления. На следующий день певица извинилась перед зрителями.

Лазаревский районный суд Сочи арестовал 43-летнего блогера-сыроеда Максима Лютого по подозрению в истязании и убийстве младенца.

В Анапе в отношении троих приезжих возбуждено уголовное дело за попытку продать чужую квартиру по поддельным документам.

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл на выезде московскому «Локомотиву» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2, несмотря на то что в первом тайме краснодарский клуб вел с преимуществом в два мяча.

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