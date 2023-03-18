Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропорту Сочи

Из-за тумана в аэропорту Сочи задержали или отменили 21 рейс, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани на утро 18 марта.

В аэропорту отменили два рейса авиакомпании Red Wings. Пассажиры первого рейса должны были вылететь в Тель-Авив в 15:10, второго — в Москву в 23:00.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов», — сообщили «Ъ-Кубань» пресс-службе авиаузла.

В аэропорту работает оперативный штаб для быстрого реагирования на погодные условия. Для единовременного обслуживания большого числа рейсов к работе привлечен дополнительный штат персонала всех служб аэропорта.

Тат Гаспарян

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