ФК «Краснодар» проиграл «Локомотиву», имея преимущество в два мяча в первом тайме

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл на выезде московскому «Локомотиву» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 29-й минуте открыли гости — свой первый гол за команду забил парагваец Хуниор Алонсо. Через 10 минут преимущество «быков» удвоил Джон Кордоба. «Локомотив» мог сократить отставание в счете в добавленное время к первому тайму, однако Артем Дзюба не забил пенальти, поставленный судьей за то, что Сперцян наступил на ногу Смольникову в своей штрафной.

Почти сразу после начала второго тайма «Локомотив» смог отыграть один мяч: автогол забил нападающий «Краснодара» Сергей Волков. Еще спустя четыре минуты счет на табло стал равным: с подачи Дзюбы гол забил Максим Глушенков — 2:2.

На 63-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве: после столкновения с Бариновым вторую желтую карточку получил Кристиан Рамирес. «Локомотив» смог воспользоваться преимуществом, и на 66-й минуте Артем Дзюба вывел свою команду вперед. Счет на табло не изменился даже после того, как на 72-й минуте «железнодорожники» также получили удаление после второй желтой карточки Игоря Смольникова — 3:2.

После 20 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице с 29 очками. «Локомотив» на 11-й строчке – 22 очка. Следующую встречу «быки» проведут 2 апреля на выезде против «Химок».

Александр Орлов

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