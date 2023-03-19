МакSим извинилась за сорванный 18 марта концерт в Сочи

Певица МакSим (Марина Абросимова) извинилась перед зрителями и организаторами за сорванный концерт в «Роза Холл» в Сочи. Артистка вышла на сцену, но, с трудом исполнив несколько композиций, ушла за кулисы. Представители МакSим объяснили произошедшее плохим самочувствием певицы.

Фото: vk.com/maksimsinger

«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела… Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену. Каждому из вас будут возмещены все деньги, которые вы потратили на концерт в Сочи»,— написала МакSим в соцсетях.

Она добавила, что расписание и программа тура «Я буду жить» не меняется. Следующее выступление МакSим запланировано на 1 апреля в Твери.

Наталья Решетняк

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