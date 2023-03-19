Директор МакSим объяснил сорванный концерт в Сочи плохим самочувствием певицы

Певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо на выступлении в «Роза Холл» (Сочи) 18 марта. Об этом сообщил «РИА Новости» ее директор Павел Назаров.

«Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость», - цитирует «СтарХит» пиар-менеджера МакSим Яну Богушевскую.

По ее словам, недомогание связано с плотным графиком артистки, сейчас ею занимаются врачи.

В Сочи исполнительница приехала с концертной программой «Я буду жить», с которой 14 марта она выступила в Краснодаре. С трудом исполнив несколько композиций, МакSим покинула сцену.

По данным СМИ, в июне 2021 года МакSим перенесла тяжелую форсу коронавируса, на несколько недель певица была введена в искусственную кому, ее подключали к аппарату ИВЛ.

Согласно концертной афише, следующее выступление МакSим запланировано на 1 апреля в Твери.

Наталья Решетняк

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