Пригожин просит генпрокурора завести дело на главу Горячего Ключа за запрет хоронить бойцов ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой привлечь к уголовной ответственности главу Горячего Ключа Сергея Белопольского за отказ в захоронении «вагнеровцев». Копию обращения он разместил в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/Prigozhin_hat

В тексте обращения Евгений Пригожин отметил, что 18 марта глава города отказал в захоронении восьми погибших бойцов формирования, которые указали в своем завещании, что хотят быть похоронены вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе.

Евгений Пригожин ссылается на Конституцию РФ, в которой закреплено право человека быть погребенным после смерти согласно его волеизлиянию. Кроме того, глава ЧВК «Вагнер» считает, что своими действиями чиновник дискредитирует участников специальной военной операции.

«Прошу провести проверку изложенных в настоящем заявлении фактов и привлечь С. В. Белопольского к уголовной ответственности», — говорится в заявлении Евгения Пригожина.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет.

Сергей Беспольский, ссылаясь на мнение общественности, объяснил запрет тем, что город-курорт неправильно делать местом массового захоронения бойцов.

«Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК “Вагнер” и к памяти тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину... Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов», - написал он в своем Telegram-канале.

Экс-мэр Краснодара, депутат Госдумы, участвующий в СВО на Украине, Евгений Первышов предложил отправить главу Горячего Ключа Сергея Беспольского в зону СВО из-за запрета хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» на территории города-курорта.

22 декабря пресс-служба компании «Конкорд» и бизнесмена Евгения Пригожина подтвердила сведения о захоронениях бойцов в станице Бакинской в районе Горячего Ключа. По данным пресс-службы, на этом участке хоронят членов ЧВК, которые указали в заявлении, что в случае гибели хотят быть погребены рядом с часовней «Вагнера».

Наталья Решетняк

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