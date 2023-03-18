Трое приезжих продали чужую квартиру в Анапе по поддельным документам

В Анапе в отношении троих приезжих возбуждено уголовное дело за попытку продать чужую квартиру по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе.

По предварительной информации, 30-летний житель Симферополя и 39-летний краснодарец разработали схему, с помощью которой планировали продать чужую недвижимость в центре города. К противоправной деятельности злоумышленники привлекли 40-летнюю приезжую из Ростовской области.

Неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель Краснодара снял в аренду квартиру в Анапе по улице Владимирской. Получив необходимые фотографии документов, злоумышленник приобрел поддельный паспорт на имя владелицы квартиры с фотографией своей сообщницы. Женщина должна была продать арендованную им квартиру, выдавая себя за собственницу.

Обвиняемая, получив по почте поддельные документы, продала квартиру за 5,1 млн руб. жительнице Челябинской области.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Тат Гаспарян

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