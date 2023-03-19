«Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи 19-20 марта

«Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Екатеринбурга и Уфы в Сочи 19 и 20 марта. По данным авиаперевозчика, решение принято «в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи». Вчера в городе ввели желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана.

Как пишут «Известия» в сочинском аэропорту застряли десятки людей из-за нарушений в работе авиакомпаний, к авиакассам выстраиваются огромные очереди для обмена билетов.

В «Аэрофлоте» попросили пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт.

В субботу, 18 марта, сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Сочи задержали и отменили 21 рейс.

Наталья Решетняк

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