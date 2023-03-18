Депутат Первышов предложил отправить главу Горячего Ключа на СВО после запрета хоронить «вагнеровцев»

Депутат Госдумы, участвующий в СВО на Украине, Евгений Первышов предложил отправить главу Горячего Ключа Сергея Беспольского в зону СВО из-за запрета хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» на территории города-курорта. Об этом Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу напомнить господину Белопольскому, что эти люди сражались за Родину и отдали за нее свои жизни. Убежден, что господин Белопольский должен после этого оставить свою должность и отправиться добровольцем в зону СВО, чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на своем курорте», — написал бывший глава Краснодара.

Ранее Сергей Беспольский также в своем Telegram-канале заявил о том, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов. По словам главы района, в Краснодарском крае «достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов».

«Как я уже говорил похороны состоятся завтра (19 марта) в 10:00 в плановом порядке. И если администрация Горячего Ключа будет противодействовать тому, чтобы мы могли захоронить наших боевых товарищей, то мы будем принимать соответствующие меры и решения», — в ответ на заявление главы Горячего Ключа сказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram