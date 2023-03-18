Главные новости к утру 18 марта

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности бывшего главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Господин Булавин был уволен с должности главы ФТС 10 февраля по достижению предельного возраста (70 лет).

Власти Таиланда планируют оставить 45-дневный срок безвизового пребывания для россиян и после истечения срока действия этого послабления 31 марта.

Российский университет дружбы народов назначил Михаила Кацарского новым проректором по работе со студентами вместо Сергея Базавлука, который подвергся критике за то, что разрешил студентам вывесить украинский флаг на выставке землячеств.

Американский актер Лэнс Реддик, игравший в сериале «Прослушка» и серии фильмов «Джон Уик», скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от «естественных причин». Ему было 60 лет.

Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь комика Руслана Белого к ответственности за дискредитацию армии и «публичные призывы к экстремизму». Кроме того, в СК по Воронежской области с просьбой проверить на экстремизм видеозапись выступления комика обратилось региональное отделение ЛДПР. Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео с выступления Руслана Белого, в ходе которого комик заявил, что не поддерживает спецоперацию, а «между глаголами “нападать” и защищать» выбирает «защищать».

Адвокат Константин Ерохин заявил, что сотрудники правоохранительных органов применили электрошок к нескольким задержанным в двух столичных барах Underdog и La Virgen. Силовики подозревают эти заведения в спонсировании ВСУ.

Российская национальная ассоциация SWIFT («Россфивт») сменит название на «Российскую национальную ассоциацию участников финансовых коммуникаций (Росфинком)». Кроме того, ассоциация собирается расширить деятельность за счет консолидации SWIFT и межбанковских систем передачи информации Китая (CIPS) и России (СПФС).

Президент США Джо Байден считает оправданным решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

По данным Tvil.ru, за 2022 год туристическая (кратскосрочная) аренда подорожала на 25%, до 3,49 тыс. руб. за сутки, тогда как в отелях средняя стоимость ночи выросла на 23%, до 2,86 тыс. руб. Туристическое жилье активно дорожает в Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Оперный театр «Метрополитен опера» обязан выплатить российской оперной певице Анне Нетребко компенсацию в размере более $200 тыс. по решению нью-йоркского суда за отмену 13 выступлений в 2022 году.

Спрос на азиатские комиксы в феврале этого года вырос на 200% в годовом выражении. Лидирующие позиции в сегменте традиционно занимают японские сёнен манга — истории, ориентированные на мальчиков-подростков, также растет популярность китайского варианта маньхуа и корейского — манхва, говорят в «Комильфо» (подразделение «Эксмо-АСТ»).