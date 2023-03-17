Таиланд продлит для россиян программу 45-дневного безвиза

Власти Таиланда планируют оставить 45-дневный срок безвизового пребывания для россиян и после истечения срока действия этого послабления 31 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут. В 2022 году срок пребывания без визы в Таиланде был увеличен с 30 до 45 дней.

«Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности визовое послабление будет продлено»,— сказал господин Чеавсамут, его слова приводит Ассоциация туроператоров России.

«Мы общались с "Аэрофлотом". Загрузка его рейсов достигает 90%, а S7 — 100%. Но, конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки»,— заявил господин Чаевсамут.

По словам чиновника, это решение должно положительно отразиться на российском турпотоке. За 2,5 месяца 2023 года эту страну посетили 480,5 тыс. россиян — этот показатель превысил данные за весь 2022 год. Однако на данный момент любые туристические туры, как правило, короче 30 дней.

Анастасия Ларина