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Коммерсантъ FM
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Путин сменил губернатора Смоленской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области назначен Василий Анохин. Указ размещен на сайте Кремля. Василий Анохин был заместителем губернатора Смоленской области Алексея Островского — он ушел по собственному желанию.

Василий Анохин покинул пост был заместителя губернатора Смоленской области по собственному желанию в 2018 году. В январе 2021 года он возглавил департамент регионального развития правительства. Василий Анохин также был заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Василий Николаевич, у Вас очень хороший, действительно, опыт работы в правительстве Российской Федерации, причем на таких важнейших направлениях как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка, а в последнее время Вы директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации. И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи»,— заявил президент. Владимир Путин.

Алексей Островский занимал пост врио губернатора Смоленской области с 2012 по 2015 год, а затем должность губернатора.

15 марта Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который до этого был первым заместителем председателя правительства ЛНР и вице-губернатором Курганской области.

Анастасия Ларина

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