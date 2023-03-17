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Коммерсантъ FM
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Wildberries сообщила о возобновлении работы части закрытых ранее пунктов выдачи

Компания Wildberries заявила о возобновлении работы 15 пунктов выдачи заказов (ПВЗ), работа которых была приостановлена на несколько дней на фоне спора между онлайн-ритейлером и владельцами пунктов.

«Речь идет о партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество ранее с которыми было приостановлено из-за нарушения оферты»,— цитирует РБК заявление пресс-службы Wildberries сделанное по итогам встречи представителей маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и депутатов Госдумы. При этом продолжить работу пункты выдачи заказов смогут только в случае соблюдения договора-оферты с компанией.

С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар.

В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. Сообщалось о временном закрытии ряда ПВЗ в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Чите, Забайкальском крае, Бурятии, Владивостоке, Благовещенске. В Wildberries отрицали сообщения о забастовке владельцев ПВЗ, а также заявляли, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено.

Позже компания объявила об отмене более 10 тыс. уже выписанных собственника ПВЗ штрафов. В Минцифры России уточнили, что Wildberries пообещала приостановить наложение на владельцев пунктов выдачи заказов новых штрафов.

Александр Кислов

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