Туристы охладели к Крыму

Россияне практически вычеркнули Крым из списка планов на отпуск. Доля бронирований отелей и апартаментов в этом регионе сейчас не достигает и 1%. Полуостров не вошел даже в 30 самых востребованных направлений, хотя два года назад был лидером спроса в весенний период. Аналитики сервиса «Островок.ру» отмечают, что заявок на бронь крайне мало как на майские праздники, так на летний сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Реанимировать интерес к направлению не помогают даже существенные скидки на проживание, рассказала представитель компании «Островок.ру» Анита Гусич: «Сейчас доля Крыма занимает менее 1% от всех бронирований, которые были совершены с начала 2023-го. Если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года, то он составлял 5%. Мы говорим в целом про все объекты размещения, которые в этом регионе бронируют туристы: и отели, и апартаменты.

Мы также посмотрели, как изменялись цены. В целом по региону ночь стоит около 4,3 тыс. руб., что на 4% меньше, чем в 2022-м. Речь идет именно об апартаментах. Что касается отелей, то в них сутки в среднем обойдутся в 5,4 тыс. руб., это на 8% меньше, чем в прошлом году. Если смотреть по городам, то везде наблюдается тенденция к снижению стоимости размещения. В Севастополе, например, отели подешевели на 7%, апартаменты — вообще на 17%. В Евпатории цены на гостиницы сильно упали, -30%. В Алуште они подешевели более чем на треть».

Спрос на посуточную аренду жилья в Крыму упал еще весной 2022 года, когда закрыли местные аэропорты. Туроператоры тогда предлагали добираться на полуостров по Крымскому мосту поездом или на автомобиле. Но сейчас, после его повреждения, железнодорожное сообщение еще не восстановлено.

Однако, кроме транспортных проблем, в Крыму есть множество вопросов к инфраструктуре. Регион не выдерживает конкуренции даже с другими курортами внутри страны, отметил эксперт по устойчивому туризму экоцентра «Заповедники» Александр Железняк: «Серьезная проблема — это очистные сооружения, которые в Севастополе до сих пор не построены за все эти годы. Выделены средства, и госпрограмма есть, но все это очень долго движется. Вместе с тем, например, в августе в жару в Крыму вода в море не самая хорошая, мягко говоря, и такая же картина наблюдается во многих поселках полуострова. Проблема с очистными есть во многих районах. Как турбизнес может повлиять на эти вещи? Никак.

Кроме того, и спрос, и потребление тоже меняются. То есть если раньше туристы предпочитали исключительно пляжный отдых, то сейчас тренд на ЗОЖ и активный туризм. Соответственно, нужно создавать специальную инфраструктуру, чтобы люди могли походить по горным тропам или на велосипедах поездить, чтобы это было безопасно. А это как раз тоже не вопрос турбизнеса, он такие проекты не может потянуть.

Должна быть государственная программа развития региона, чтобы выходить на конкурентный уровень с теми же курортами Северного Кавказа или, например, с Красной Поляной.

Если говорить про горнолыжный курорт в Сочи, то там очень сильно вкладываются в лето и создают очень много инфраструктуры именно для этого сезона».

Крым и Севастополь с октября прошлого года входят в число регионов среднего уровня реагирования. Этот режим подразумевает возможность ограничений, включая отселение жителей при необходимости и введение запрета на въезд и выезд.

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Светлана Белова