Главные новости Юга России. Коротко

Центральный областной автовокзал разместят в здании аэровокзала старого аэропорта Ростова-на-Дону. Соответствующее поручение дал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона.

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Структура «Юга Руси» планирует покупку МЭЗ в Омской области. ООО «Финанс Юг Руси» обратилась в федеральную антимонопольную службу с ходатайством о разрешении покупки предприятия ООО «Продэкс-Омск», которому принадлежит крупный маслоэкстракционный завод, пишет «Ъ-Сибирь».

Три ростовских ресторана вошли в шорт-лист премии WhereToEat. В список лучших российских ресторанов вошли La Fabbrica, Leo Wine & Kitchen и ОнегинДача, сообщается на сайте независимой премии.

На территории Погрануправления ФСБ в Ростове произошел крупный пожар. Причиной происшествия стало возгорание горюче-смазочных материалов в здании ремонтной мастерской гаражного бокса, повлекшее сильный взрыв и частичное разрушение строения. Площадь пожара составила 800 кв. м., есть пострадавшие, сообщили в ЦОС ФСБ.

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Военнообязанным в Ростовской области и Краснодарском крае выборочно выдают повестки для сверки данных. «Людей вызывают для уточнения персональных данных», — сообщили в приемной военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова корреспонденту «Ъ-Юг». Военный комиссариат Краснодарского края сообщил «Ъ-Юг», что повестки вручаются преимущественно по месту проживания граждан и их работы.

На Кубани открылся новый центр исправительных работ для осужденных. На базе агропредприятия «Гуриати-Юг» в Успенском районе Краснодарского края будут размещены 185 человек, осужденных на принудительные работы, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

Полиция провела обыски в доме гендиректора АО «Ростовводоканал». Следственные мероприятия в доме Михаила Поркшеева прошли в связи с делом о коммерческом подкупе главы водной инспекции АО «Ростовводоканал», сообщает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия.

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На Ставрополье задержан местный житель по подозрению в госизмене. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против жителя Шпаковского городского округа по подозрению в передаче информации украинским спецслужбам, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Молдавская компания оспаривает продажу имущества Адлерского винзавода. Как стало известно «Ъ-Юг», комбинат по производству вин «Крикова» (Молдова) и житель Москвы Омар Курбанов оспаривают сделку по продаже имущества АО «Адлерский винзавод» его тогдашним директором жителю Адлера за 13 млн руб., считая, что стоимость актива была явно занижена. Информация о разбирательстве содержится в картотеке арбитражного суда.

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Под перспективное жилое строительство на Дону выделено 139 участков. В Ростовской области за прошлый год в рамках реализации плана развития перспективных территорий для строительства включены 139 земельных участков, на которых ведется или планируется возведение объектов, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Структура миллиардера Владимира Лисина продала «Таганрогский морской торговый порт». Принадлежащая предпринимателю Владимиру Лисину «Первая Портовая Компания» продала 91,6% акций АО «Таганрогский морской торговый порт» предприятию ООО «Лемар». Сделка состоялась в 2022 году, сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу «ППК».