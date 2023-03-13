Под перспективное жилое строительство на Дону выделили 139 участков

В Ростовской области за прошлый год в рамках реализации плана развития перспективных территорий для строительства включены 139 земельных участков, на которых ведется или планируется возведение объектов, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно данным властей, также в рамках реализации плана в прошлом году в эксплуатацию ввели 2,7 млн. кв. метров жилья. Было завершено строительство инженерных сетей в пос. Золотой Колос Аксайского района. В Ростове-на-Дону введены в эксплуатацию три проблемных дома. Более 3,6 тыс. ростовчан получили господдержку для улучшения жилищных условий.

Анастасия Назарова