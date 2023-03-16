Три ростовских ресторана вошли в шорт-лист премии WhereToEat

Три ресторана, расположенных в Ростове, вошли в рейтинг лучших в стране по версии независимой ресторанной премии WhereToEat. Об этом сообщается на сайте премии.

В список лучших российских ресторанов вошли La Fabbrica, Leo Wine & Kitchen и ОнегинДача. Также среди лидеров пять заведений из Сочи - Red Fox, D.O.M, Баран-Рапан, Брунелло, Mamai-Cal. Два ресторана из Краснодара также вошли в перечень: The Печь и Угли-Угли. Заведение Винотеррия из Новороссийска тоже вошло в шорт-лист.

Премия WhereToEat учреждена в 2013 году. Списки формируются по результатам тайного голосования коллегии экспертов из ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.

Анастасия Назарова