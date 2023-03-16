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Структура «Юга Руси» планирует покупку МЭЗ в Омской области

Дочернее предприятие «Юга Руси» «Финанс Юг Руси» обратилась в федеральную антимонопольную службу с ходатайством о разрешении покупки предприятия ООО «Продэкс-Омск», которой приндлежит крупный маслоэкстракционный завод. Об этом пишет «Ъ-Сибирь».

По данным издания, «Продэкс-Омск» ранее входило в группу компаний «Юг Сибири», который владел тремя МЭЗ с общей мощностью переработки 1450 т в сутки. С 2019 года предприятие на стадии конкурсного производства, а производственные мощности арендует ГК «Благо».

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Финанс Юг Руси» зарегистрировано в Ростове. Специализируется на инвестиционных вложениях. Генеральным директором предприятия является Лариса Сулацкая. Основные бенефициары – Сергей Кислов (99,01% уставного капитала) и ООО «Система» (0,99% уставного капитала). Сергей Кислов является учредителем ГК «Юг Руси».

Агропромышленный холдинг является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла в России и крупнейшим по выпуску бутилированного масла (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ»). По данным Масложирового союза, в 2022 году заводы группы компаний переработали около 1,5 млн т подсолнечника. Выручка ООО «МЭЗ Юг Руси» в 2021 году составила 66,36 млрд руб.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о покупке Павловского элеватора в Краснодарском крае агрохолдингом «Юг Руси».

Анастасия Назарова

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