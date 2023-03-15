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На Кубани открылся новый центр исправительных работ для осужденных

В Успенском районе Краснодарского края на базе агропредприятия «Гуриати-Юг» открылся исправительный центр для осужденных к принудительным работам, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по региону. В центре будут размещены 185 человек. В крае это уже шестое учреждение, где осужденные могут отбыть наказание без лишения свободы.

По данным УФСИН, в исправительном центре в Успенском районе осужденные будут обеспечены работой по специальностям садовод, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрик, штукатур и плиточник-облицовщик, также предусмотрено обучение этим профессиям. Осужденные, находящиеся в исправительном центре, проживают в общежитии и находятся под контролем сотрудников ФИН, при этом они могут пользоваться мобильными телефонами и интернетом, носить повседневную одежду, пользоваться наличными денежными средствами.

По мнению руководства ФСИН РФ, пребывание в исправительном центре как альтернатива лишению свободы повышает шансы осужденных на успешную социальную адаптацию и дает возможность погашать ущерб, причиненный преступлением.

Анна Перова, Краснодар

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