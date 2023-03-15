На Ставрополье задержан местный житель по подозрению в госизмене

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против жителя Шпаковского городского округа по подозрению в передаче информации украинским спецслужбам, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Данные задержанного не раскрывают.

Сообщается, что в марте прошлого года подозреваемый вступил в переписку с представителями СБУ и согласился оказать им помощь. По заданию спецслужбы он собирал и передавал информацию о железных дорогах и станциях, а также воинских частях Ставрополья.

Задержанному предъявлены обвинения по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Анастасия Назарова