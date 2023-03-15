Полиция провела обыски в доме гендиректора АО «Ростовводоканал»

Правоохранительные органы накануне провели обыски в доме генерального директора АО «Ростовводоканал» Михаила Поркшеева, который является подозреваемым в деле о необоснованном расходовании средств, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия. Следственные мероприятия связаны с новым уголовным делом о коммерческом подкупе начальника водной инспекции АО «Ростовводоканал».

По данным ГУ МВД Ростовской области, правоохранители пресекли преступную деятельность бывшего руководителя инспекции, который получал 2,7 млн руб. от коммерческой компании взамен на искусственное снижение платы за негативное воздействие сточных вод.

Фигурант дела являлся ставленником отстраненного от работы Михаила Поркшеева, пояснили в АО «Ростовводоканал».

«Водные инспекторы, некогда уволенные по ходатайству инвестора АО «Евразийский» за недобросовестность, вернулись на работу с приходом генерального директора Михаила Поркшеева»,— сообщила пресс-служба предприятия.

Как ранее писал «Ъ-Юг», совет директоров АО «Ростовводоканал» планирует избрать нового генерального директора. Действующий руководитель Михаил Поркшеев с августа 2022 года отстранен от работы и находится под следствием по обвинению в превышении полномочий (ст. 201 УК РФ).

Анастасия Назарова