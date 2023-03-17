«Магниту» отольется текила

Развивающие свой импорт спиртного крупные торговые сети расширяют присутствие на алкогольном рынке. Так, «Магнит» совместно с «Татспиртпромом» запустит дистрибуцию пока эксклюзивно представленной в сети текилы Sombrero в HoReCa и части розничных точек. Это должно повысить узнаваемость марки и увеличить продажи, но конкуренция в категории текилы будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Магнит» договорился с «Татспиртпромом» о дистрибуции эксклюзивной для сети марки текилы Sombrero в других каналах, рассказали “Ъ” в компаниях. Эту текилу «Магнит» сам импортирует из Мексики пока только для своих магазинов. «Татспиртпром» этим летом должен начать поставки Sombrero в сегмент HoReCa, несетевую розницу и часть региональных сетей. «Магнит» продолжит развивать продажи бренда внутри сети и наращивать прямой импорт.

Партнерство должно повысить узнаваемость бренда и в перспективе удвоить объем продаж, говорят в компаниях. Сейчас, по их данным, Sombrero занимает 5,5% категории текилы в РФ, в 2022 году продажи марки в «Магните» в деньгах выросли на 50%. В «Магните» добавили, что изучают возможность запуска подобной системы дистрибуции и для других эксклюзивных и собственных брендов крепкого алкоголя.

Управляющий более чем 26,7 тыс. магазинов «Магнит» входит в число крупных импортеров спиртного. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в 2022 году структура сети «Ритейл импорт» ввезла 15,5 млн л алкогольных напитков без учета ЕАЭС. Принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром» в 2022 году был вторым в стране производителем водки (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), также выпускает настойки, ликеры, пиво и т. д.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что «Магнит» сможет увеличить объем собственного импорта, повысить его эффективность, а связанные с дистрибуцией сложности возьмет на себя партнер. Работа с «Татспиртпромом» даст доступ на рынок Татарстана, куда стороннему игроку выйти сложно, а также к широкой базе клиентов компании по всей стране, отмечает он. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин добавляет, что «Магнит» за счет расширения каналов продаж сможет и повысить лояльность поставщика Sombrero. Но, отмечает он, включение в цепочку поставок еще одного звена может повысить конечную цену напитка на наценку дистрибутора. В «Магните» Sombrero Silver стоит 719 руб. за бутылку 0,5 л без учета скидок, следует из каталога сети.

В «Азбуке вкуса» говорят, что ведут переговоры о поставке уникального алкоголя собственного импорта, в первую очередь вина, с крупным ресторанным холдингом и другими организациями. Сеть также планирует продавать так бакалею, безалкогольные напитки и мясо. В крупнейшем импортере алкоголя в РФ X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), сетях «Красное & Белое», Globus и Metro комментарии не предоставили.

Выбор текилы, вероятно, связан с освободившейся нишей в категории. По имеющимся у “Ъ” данным, в 2022 году импорт текилы в РФ сократился на 34%, до 2,34 млн л. Для сравнения, импорт виски снизился на 52%, до 18,17 млн л, джина — на 36%, до 1,73 млн л, рома — на 14%, до 6,19 млн л. Заместитель гендиректора «Татспиртпрома» Юрий Карякин отметил, что предложение текилы в России ограничено, а поставки Sombrero в страну налажены и идут стабильно.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что компания возобновляет поставки текилы, которые были осложнены нехваткой стекла у поставщиков, а также планирует дополнить ассортимент тремя новыми производителями в разных ценовых сегментах. В этом году в Ladoga рассчитывают увеличить импорт текилы на 50% год к году. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что пока на текилу приходится менее 1% оборота алкоголя в РФ, а в 2022 году продажи напитка снизились почти на 15% из-за ухода глобальных брендов с существенной долей в категории. Текила Don Julio, к примеру, была в портфеле ушедшей из РФ Diageo. В Luding Group в связи с этим планируют запустить собственный бренд текилы Corritos. Как отметил Андрей Ушаков, для продвижения продукта важно и увеличивать представленность бренда во всех каналах.

Анатолий Костырев