Бангкок утвердил экстрадицию

Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией. Решение принято на фоне «массовой миграции», в том числе от мобилизации и призыва, пишут местные СМИ. Таких россиян в Таиланде «десятки тысяч», уточняет издание Nation.

Как соглашение усложнит их жизнь? Генеральный менеджер тайской принимающей компании ILVES Tour Виктор Кривенцов отметил, что процедура де-факто усложнится:

«За 13 лет моей работы в почетном консульстве России в Паттайе, могу вам сказать, что случаев, когда кто-то пытался залечь на дно, было не просто несколько, а десятки. В определенные годы Таиланд находился на втором месте по числу граждан, которые скрываются от розыска в РФ. Их всегда выдавали обратно. Поэтому, честно говоря, ничего нового на данный момент я не вижу.

Все работало и так, но, как мне кажется, в более простом порядке, поскольку все решалось правоохранительными органами двух государств, естественно, при участии Министерства иностранных дел и посольств. Сейчас же законодательство об экстрадиции, как и в любой стране, подразумевает обязательную судебную процедуру для каждой выдачи. Так что ошибочно думать, насколько я понимаю, что это упрощает ситуацию. Это ее усложняет и ставит в более серьезные юридические рамки. Соглашения о выдаче преступников заключены большинством стран мира».

Экстрадиции должны предшествовать несколько этапов, начиная с возбуждения уголовного дела. При этом Таиланд еще может отказаться выдавать человека, которого Россия считает преступником, отметила адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова:

«Сначала против интересующего лица возбуждают уголовное дело и его объявляют в розыск в России. После этого собирают документы, подтверждающие его нахождение за границей, и через Минюст, прокуратуру все эти сведения передаются в Таиланд. Если принимающая сторона удовлетворит прошение, его там найдут, то сотрудники местной полиции задержат этого человека и экстрадируют. При этом в Уголовном кодексе Таиланда не обязательно должна быть аналогичная российской статья. Решение об экстрадиции все равно кто-то будет принимать, то есть не каждое лицо, которое запросят, из страны будут выдворять. Если в Таиланде посчитают, что это политическое преследование, то могут отказать, даже если у них есть такая же статья».

Подписать договор об экстрадиции с Таиландом президенту Владимиру Путину предложило правительство. Он одобрил идею 10 февраля.

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Иван Корякин