Таиланд утвердил соглашение об экстрадиции с Россией

Правительство Таиланда одобрило проект соглашения об экстрадиции с Россией, сообщает The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя правительства Рачады Дхнадирек. Издание отмечает, что соглашение было утверждено на фоне массовой миграции россиян.

Рачада Дхнадирек заявила, что принятый проект договора соответствует соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими государствами. Документ, по ее словам, позволит укрепить борьбу с преступностью в стране. Представитель правительства отметила, что соглашение не требует одобрения парламента, поскольку оно не касается экономики, торговли, общества, территории или инвестиции Таиланда.

10 февраля 2022 года президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче находящихся в розыске и уголовно преследуемых людей. После начала российской военной операции на Украине, по данным Al Jazeera, в Таиланд переехали десятки тысяч россиян. 40% квартир, проданных иностранцам на Пхукете в прошлом году, приобрели россияне.