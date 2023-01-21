Президент Болгарии высказался против поставок оружия Украине

Президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio заявил, что страна не должна поставлять вооружения на Украину. По данным издания Welt, весной 2022 года Болгария начала тайно поставлять ВСУ боеприпасы и дизтопливо.

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Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters Президент Болгарии Румен Радев

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

По словам господина Радева, предоставлять военную поддержку Украине — все равно что «гасить огонь бензином». «Любой, кто не согласен с этой позицией, должен не только хорошо изучить исторические корни конфликта»,— сказал он.

По словам господина Радева, поставки ведут к эскалации. «Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы»,— добавил болгарский президент (цитата по «РИА Новости»). Болгария — парламентская республика, в ней правительство отвечает перед парламентом, а не перед президентом.

18 января немецкое издание Welt сообщило, что Болгария активно поддерживала Украину в «решающие месяцы» конфликта с Россией, к тому причастны Кирил Петков и Асен Василев, которые тогда занимали соответственно посты премьер-министра и министра финансов. После этой публикации министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию Welt.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина