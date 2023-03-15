Главные новости за 15 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Военнообязанным жителям Краснодарского края начали вручать повестки. В военном комиссариате региона «Ъ-Кубань» объяснили, что они выдаются для актуализации данных.

В Краснодаре против владельца сети отелей Marton Андрея Марченко возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В его доме провели обыски. В беседе с «Ъ-Кубань» бизнесмен назвал оперативные мероприятия незаконными и обратится с жалобой в суд.

Сергей Бугорков, которого вместе с женой обвиняют в убийстве 5-летнего сына, отрицает участие в произошедшем, сообщил из зала Краснодарского краевого суда корреспондент «Ъ-Кубань».

В Краснодаре возбудили дело по факту нападения мужчины и женщины на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов компании Wildberries

Арендаторы ТРЦ «Карнавал», который выкупила сеть аптек «Апрель» под офисное здание, подали коллективное заявление в прокуратуру Краснодарского края. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила член инициативной группы арендаторов Элла Григорьева.

Россия будет пытаться поднять обломки американского беспилотника, упавшего в Черное море в районе Крыма, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В 2022 году «черные лесорубы» нанесли лесам Краснодарского края ущерб более чем на 300 млн руб. С начала 2023 года сумма ущерба уже превысила 100 млн руб.

Окружной суд Киля оштрафовал на 1,3 млн евро предприятие из Шлезвиг-Гольштейна, которое нарушило санкции против России и поставило гидравлический молот для строительства Крымского моста.

Футбольный клуб «Краснодар» с крупным счетом обыграл грозненский «Ахмат» во втором четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:0.

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