Немецкую компанию оштрафовали за поставку молота для строительства Крымского моста

Окружной суд Киля оштрафовал на 1,3 млн евро предприятие из Шлезвиг-Гольштейна, которое нарушило санкции против России и поставило гидравлический молот для строительства Крымского моста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Stern.

Речь идет об оборудовании, которое компания поставила России в 2016-2017 годах. Помимо штрафа самой компании, ее представитель должен будет выплатить государству 18 тыс. евро.

Мост в Крым из Краснодарского края длиной 19 км является самым протяженным в России. Работы по его строительству начались в феврале 2016 года и завершились в 2019 году.

Татьяна Ручкина

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