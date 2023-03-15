«Краснодар» выбил «Ахмат» из Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» с крупным счетом обыграл грозненский «Ахмат» во втором четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Первый гол на 27-й минуте забил новичок команды Мозес Кобнан Дэвид. Уже на 39-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве из-за прямой красной карточки Тимофееву, который грубо ударил шипами в колено Сперцяну.

На 60-й минуте «Краснодар» увеличил преимущество в счете после гола Никиты Кривцова, на 93-й минуте полузащитник «быков» оформил дубль и поставил точку в матче — 3:0.

Следующую игру подопечные Владимира Ивича проведут уже 18 марта — в выездном матче Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram